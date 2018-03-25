Стало известно, где пройдет свадьба принца Гарри и Меган Маркл

«Гости приглашаются на службу в часовню Святого Георгия и обед в зале Святого Георгия, который даст Ее Величество королева. Позже, тем же вечером, около 200 гостей приглашаются на прием во Фрогмор-хаузе, организованный принцем Уэльским».

Фрогмор-Хаус, особняк XVII века, находится на расстоянии около 2 км от Виндзорского замка. В настоящий момент в нем никто не живет, однако здание используется королевской семьей для проведения мероприятий. Для широкой публики особняк открывают на три дня в году.