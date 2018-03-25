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Стало известно, где пройдет свадьба принца Гарри и Меган Маркл

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ФОТО: Scanpix

Гостям свадьбы принца Гарри и Меган Маркл разосланы приглашения, сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца, пишет Газета.ру.

«Гости приглашаются на службу в часовню Святого Георгия и обед в зале Святого Георгия, который даст Ее Величество королева. Позже, тем же вечером, около 200 гостей приглашаются на прием во Фрогмор-хаузе, организованный принцем Уэльским».

Фрогмор-Хаус, особняк XVII века, находится на расстоянии около 2 км от Виндзорского замка. В настоящий момент в нем никто не живет, однако здание используется королевской семьей для проведения мероприятий. Для широкой публики особняк открывают на три дня в году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о торте, который выбрали на свадьбу принц Гарри и Меган Маркл.

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