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Без диет и упражнений: ученые нашли новый способ похудеть

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ФОТО: Scanpix

Группа исследователей из США установили, что заморозка блуждающего нерва приводит к снижению аппетита и, следовательно, помогает при борьбе с лишним весом. Об этом сообщает журнал Общества интервенционной радиологии, пишет Лайф.

Ученые провели опыт, в котором каждого из принимавших в нём участие подвергли процедуре по замораживанию заднего ствола так называемого блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и замораживали часть этого нерва.

По итогам опыта, все участники заявили о снижении аппетита. Их вес снизился на 3,6%, а показатели избыточного индекса массы тела уменьшились на 14%.

Кроме того, ученые отметили отсутствие осложнений и побочных эффектов после процедуры.

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