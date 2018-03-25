Без диет и упражнений: ученые нашли новый способ похудеть
25 марта 2018 г., 16:32
Группа исследователей из США установили, что заморозка блуждающего нерва приводит к снижению аппетита и, следовательно, помогает при борьбе с лишним весом. Об этом сообщает журнал Общества интервенционной радиологии, пишет Лайф.
Ученые провели опыт, в котором каждого из принимавших в нём участие подвергли процедуре по замораживанию заднего ствола так называемого блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и замораживали часть этого нерва.
По итогам опыта, все участники заявили о снижении аппетита. Их вес снизился на 3,6%, а показатели избыточного индекса массы тела уменьшились на 14%.
Кроме того, ученые отметили отсутствие осложнений и побочных эффектов после процедуры.