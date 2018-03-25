Без диет и упражнений: ученые нашли новый способ похудеть

Ученые провели опыт, в котором каждого из принимавших в нём участие подвергли процедуре по замораживанию заднего ствола так называемого блуждающего нерва, через который в мозг поступают сигналы о голоде. В спину пациентов вводили иглу и замораживали часть этого нерва.