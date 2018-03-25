Бузова показала фото в купальнике со спа-процедур СМОТРИ!
25 марта 2018 г., 14:57
Певица Ольга Бузова не раз рассказывала о том, как с удовольствием посещает всевозможные спа-салоны. В этот раз она решила во время таких процедур опубликовать своё фото в красном купальнике и показать плоский животик.
— Сегодня у меня Spa time. Кайф, — отметила певица.
Ранее Бузова опубликовала фото из бани с сотрудницей компании Black Star Inc. Олесей Маршевской. Отметим, что оба снимка набрали сотни тысяч лайков.