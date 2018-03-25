Сегодня лучше не флиртовать: гороскоп на 25 марта

Лев

Атмосфера в семье очень напряженная, о взаимопонимании с родственниками можно только мечтать. Избегайте споров, по возможности отложите обсуждение общих проблем – сегодня вам вряд ли удастся найти их решение. Нежелательно также принимать решения о крупных покупках, покупать дорогие вещи, предназначенные для личного использования, тратить значительные суммы на развлечения. Любимый человек отважится на критические замечания в ваш адрес; выслушайте их спокойно и примите к сведению полученные советы.

Осторожность в деловых контактах является необходимым условием успеха. Помните, что сегодня ваша репутация находится под угрозой, и не допускайте даже самых незначительных ошибок и промахов. Достичь поставленной цели, возможно, и не удастся; однако шанс сохранить то, чего удалось добиться, у вас есть.

Дева

Девам стоит проявить снисходительность к близким. Это не самый подходящий день для того, чтобы воспитывать родственников или руководить поступками друзей. Ваши идеи действительно очень хороши, но пройдет некоторое время прежде, чем они будут оценены окружающими. Проявляйте инициативу, но не навязывайте своего мнения – это позволить добиться перемен к лучшему в романтических отношениях.

Можно заниматься привычной работой, доводить до конца ранее начатые проекты. За новые дела браться не стоит – пока вы не в состоянии правильно оценить возможности потенциальных союзников, а вот конкурентов склонны недооценивать. Хороший день для путешествий и изучения иностранных языков.

Весы

Не ждите легких побед. Вы наделены всеми качествами, необходимыми для успеха в этот сложный день, но приложить усилия и проявить изобретательность все же придется. Вряд ли вам покажутся увлекательными дела, которые отнимут массу времени; не позволяйте себе лениться и откладывать решение важных вопросов, иначе более расторопные конкуренты вырвутся вперед. Финансовая картина не слишком благоприятна, но разумной экономии будет достаточно, чтобы не оказаться на мели.

Сложным будет день для влюбленных, да и новые романтические увлечения принесут скорее страдания, чем радость. Постарайтесь спокойно обдумать происходящее, принимая во внимание всю имеющуюся информацию; шанс исправить ситуацию есть, но для этого нужно потрудиться.

Скорпион

Нежелательны физические нагрузки, утомительная работа и изматывающие занятия спортом. Этот день характеризуется снижением жизненного потенциала, существует угроза для здоровья, поэтому стоит пожалеть себя. Но самую большую опасность представляют негативные эмоции; избавляйтесь от них как можно скорее, иначе избежать ссор с самыми дорогими вам людьми не удастся. Придется смириться с тем, что не все будет по-вашему в романтических и семейных отношениях, однако серьезных жертв не потребуется, а компромиссы будут вполне разумными.

Профессиональные успехи весьма внушительны, возможно решение ряда вопросов, беспокоивших вас в последнее время. Хорошо сложатся отношения с деловыми партнерами, удачно пройдут командировки.

Стрелец