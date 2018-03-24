суббота, 24 марта 2018 г.
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Оближи и понюхай. Неизвестные прервали новостной эфир непристойным предложением

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ФОТО: Скриншот с видео

Руководство техасского телеканала Kris-TV приняло решение уволить сотрудника, который отвечал за прямое вещание, пишет Лайф.

Ведущая на телеканале Kris-TV рассказывала о событиях в стране и мире. Внезапно на экранах телезрителей появилась сцена двоих мужчин, которые сидят друг напротив друга и ведут диалог.

Затем появляется чёрный экран, за которым слышен лишь голос одного из мужчин с непристойными фразами "Трахни его, оближи его, а теперь понюхай его". После короткометражного видео ведущая новостей Стефания Хеменес сидела в недоумении от увиденного и принесла извинения телезрителям за чудовищную ошибку.

Президент компании Грег Макалистер также пояснил произошедшее в пресс-релизе телеканала и на официальных страницах, а также заявил, что сотрудник, отвечающий за прямой эфир, был незамедлительно уволен.

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