Помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото

Фотография появилась на личной странице Волочковой в социальной сети Instagram. Интимные места она прикрыла руками, ногами и веником.

"Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – подписала снимок Волочкова. Армия подписчиков балерина разделилась на два лагеря. Некоторые начали нахваливать танцовщицу и делать откровенно похабные намеки, а другие – возмущаться уровнем разврата.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Mar 23, 2018 at 12:35pm PDT

"Я бы попарил Настю", – замечтался один из комментаторов. "У меня сегодня День Рождение! Анастасия, можно Вы меня поздравите?" – вопрошает другой. "Анастасия просто богиня", – пишет третий.