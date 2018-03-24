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Помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото

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Анастасия Волочкова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Танцовщица Анастасия Волочкова продолжает публиковать откровенные снимки из бани. На этот раз балерина решила полностью избавиться от одежды, удивив поклонников и вызвав раздражение у злопыхателей, пишет Дни.ру.

Фотография появилась на личной странице Волочковой в социальной сети Instagram. Интимные места она прикрыла руками, ногами и веником.

"Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – подписала снимок Волочкова. Армия подписчиков балерина разделилась на два лагеря. Некоторые начали нахваливать танцовщицу и делать откровенно похабные намеки, а другие – возмущаться уровнем разврата.

"Я бы попарил Настю", – замечтался один из комментаторов. "У меня сегодня День Рождение! Анастасия, можно Вы меня поздравите?" – вопрошает другой. "Анастасия просто богиня", – пишет третий.

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