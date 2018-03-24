У Волочковой в Эстонии появилась конкурентка: смотри, что вытворяет эта блондинка!

Напомним, Эрна когда-то на профессиональном уровне занималась фигурным катанием и не могла похвастаться аппетитными формами. Закончив спортивную карьеру, Эрна увлеклась фитнесом и теперь проводит в тренажерном зале не один час в день. Однако, злые языки поговаривают, что ее главное достоинство – дело рук пластического хирурга, которого, кстати, оплатил сын успешного бизнесмена ливанского происхождения.