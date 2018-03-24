Гузеева поблагодарила Киркорова за жаркий стриптиз

Запись откровенного танца была опубликована в Instagram. Ролик выложила сама Гузеева: судя по всему, она осталась под впечатлением от неожиданного номера, пишет Дни.ру.

"Папа и сын в одной из программ! По– моему прелесть! Спасибо моему дорогому Филиппу за настроение! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – подписала видео она. Блондинки танцевали для двух мужчин под хит короля российской эстрады "Цвет настроения синий".

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Mar 22, 2018 at 9:28am PDT

Примечательно, что пользователи Сети негативно отреагировали на произошедшее. Многие подписчики Гузеевой считают, что такие пошлые номера не должны показывать на главном федеральном канале страны.

"Ужас, раньше передача лучше была", – сокрушается комментатор. "Не верю!!!!!!!! Это что ваша передача?" – недоумевает другой. "Правда? Такое в вашей программе бывает? Куда мир катится!?!?!" – присоединяется к обсуждению третий моралист.