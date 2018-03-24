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Взрослый внук Ротару произвел фурор в Сети

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София Ротару и Соня Евдокименко

ФОТО: София Ротару и

Анатолию Евдокименко, внуку знаменитой певицы Софии Ротару, 23 марта исполнилось 24 года. В честь дня его рождения звезда эстрады опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото парня и трогательно поздравила его.

Ротару души не чает в своих внуках Софии и Анатолии. Девушка успешно строит карьеру модели, а молодой человек, окончив британский Lancing College, отправился учиться на отделение fashion-фотографии лондонского Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина.

"Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!" – пожелала артистка родственнику. Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, пожелав парню счастья и успехов. Многие подметили, что с годами молодой человек становится все больше похож на свою звездную бабушку, передает Teleprogramma.pro.

Фолловеры засыпали Анатолия комплиментами, констатировав, что юноша – настоящий красавец. "Поздравляем!!! Какие красивые черты лица у вашего внука!!!", "С днем рождения внука! Как можно больше пусть радует Вас и родных Анатолий, и успеха ему в делах!", "Красавец! Как время летит! С днем рождения!", "Чудесного счастья, богатырского здоровья, во всем благополучия, творческих успехов и исполнения всего самого заветного", – желали пользователи соцсети.

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