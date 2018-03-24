Странная обезьяна с человеческим лицом веселит посетителей зоопарка
24 марта 2018 г., 13:41
Животное, которое живёт в зоопарке в Тяньцзине (Китай), становится очень популярным в социальных сетях.
У обезьяны нет отбоя от посетителей, ведь мало того, что мордочка зверька напоминает человеческое лицо, так обезьяна ещё и очень потешно выглядит — так, как будто потерялась и вообще не понимает, где находится.
Те из пользователей интернета, кто любит пошутить, уже предположили, что это и не обезьяна вовсе, а глава зоопарка, которого сотрудники нарядили животным и заперли в вольере, сообщает 120.su.