суббота, 24 марта 2018 г.
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Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот

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Ксения Собчак.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Телеведущая, о второй беременности которой сейчас активно судачат, не опровергает, но и не подтверждает домыслы общественности. Напротив, она все больше подогревает интерес к этой теме.

На своей странице в Instagram, поддерживая интригу, Ксения Собчак опубликовала снимок, на котором она в купальнике с огромным животом. В подписи к фото сообщила, дала понять, что на кадре – ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России". 

Отметим, слухи об интересном положении Ксении расползлись после того, как она неожиданно расплакалась во время дебатов с Владимиром Жириновским. Именно тогда бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты и телеведущей поклонники связали с тем, что Собчак ждет второго ребенка.

Масла в огонь подлил шоумен Андрей Малахов, сообщив, что в светских кругах утверждают, что супруга Максима Виторгана находится уже на 4-6 месяце беременности. Сама же звезда обсуждений на данную тему избегает и четких ответов не дает.

Напомним, что первенца Ксения Собчак родила в элитном столичном госпитале "Лапино". Практически до самых родов знаменитость не давала никаких комментариев по поводу происходящего в ее личной жизни, однако также, как и сейчас, всячески интриговала общественность и намекала на то, что скоро станет мамой.

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