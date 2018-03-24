Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот

На своей странице в Instagram, поддерживая интригу, Ксения Собчак опубликовала снимок, на котором она в купальнике с огромным животом. В подписи к фото сообщила, дала понять, что на кадре – ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России".

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Mar 23, 2018 at 10:08am PDT

Отметим, слухи об интересном положении Ксении расползлись после того, как она неожиданно расплакалась во время дебатов с Владимиром Жириновским. Именно тогда бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты и телеведущей поклонники связали с тем, что Собчак ждет второго ребенка.

Масла в огонь подлил шоумен Андрей Малахов, сообщив, что в светских кругах утверждают, что супруга Максима Виторгана находится уже на 4-6 месяце беременности. Сама же звезда обсуждений на данную тему избегает и четких ответов не дает.