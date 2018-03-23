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  • В Таллинн после съемок на Первом: на дне рождения КВН Эстонии выступят яркие команды из России и Беларуси

В Таллинн после съемок на Первом: на дне рождения КВН Эстонии выступят яркие команды из России и Беларуси Не пропустите!

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КВН Эстонии

ФОТО: КВН Эстонии

31 марта КВН Эстонии отмечает свой день рождения игрой самых ярких команд России, Беларуси и Эстонии. Зрителей ждут участники самых сильных телевизионных турниров России и Украины. По традиции в последний день марта КВН Эстонии отмечает свой день рождения. Именно 31 марта в 1995 году состоялась первая игра самого первого турнира, который с тех пор практически без перерыва проходит в Центре Русской Культуры.

Четыре команды выйдут на сцену ЦРК в праздничный день и состав участников обещает отличное настроение!

Участник телевизионной Высшей лиги Международного союза КВН команда «Будем дружить семьями» приедет на игру в Эстонию практически сразу после съемок на Первом Канале в Москве. Любители КВН уже несколько лет могут видеть выступление этой команды по телевидению и в особых рекомендациях она не нуждается!

Команда "Чайка"

ФОТО: КВН Эстонии

«Чайка» из города Кобрин уже давно полюбилась таллиннскому зрителю. В прошлом году команда штурмовала высоты «Лиги смеха» в Киеве и поэтому пропустила сезон в Эстонии. Яркая и невероятно энергичная команда, с лучшими образцами беларуского юмора ждет гостей Центра Русской Культуры 31 марта.

Чемпионы «Лиги юмора Start Up» команда КВН «На сцене» в предстоящей игре дебютирует в ЦРК. В прошлом году «На сцене» блестяще выиграли золотые медали юниорского турнира и готовы к борьбе за чемпионство уже в лиге Высшей. Классический КВН, с большим количеством литературного юмора на тему событий в нашей стране в исполнении «На сцене» наверняка придется по вкусу зрителям, а номера с использованием экрана, ставшие фирменной фишкой команды, являются украшением любого выступления.

Четвертый участник игры – молодая и очень амбициозная команда «Эстонские вареники». Команда появилась в клубе всего год назад, но очень быстро полюбилась публике и вышла в финал «Лиги юмора Start Up», где покорила зрителей яркими образами и нестандартным подходом к юмору. Болельщики надолго запомнят капитанский конкурс «Эстонских вареников», за который команда получила максимальный балл от всех членов жюри.

Команды сыграют Приветствие, Фото-видео разминку и Музыкальное домашнее задание. ВНИМАНИЕ! Начало игры в этот раз не в 18.00, как обычно, а в 19.00!

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