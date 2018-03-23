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Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

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Дана Борисова

ФОТО: Scanpix

Дана Борисова борется за встречи со своей десятилетней дочерью Полиной. Телеведущая сообщила, что девочку привели на допрос и заставили говорить в ее адрес гадости.

О том, как продвигается ее борьба за наследницу, Дана Борисова оповестила подписчиков на своей страничке в Instagram. «Дорогие мои, судебное заседание продолжается уже более 4 часов. Только что завершился перерыв, и началась вторая часть. Не хочу и не буду доносить все, что осталось за дверьми, куда журналистов не пустили, они толпятся в коридоре (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – объявила телеведущая.

Далее Борисова негативно высказалась в адрес бывшего гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова, которому в августе 2007 года подарила дочь Полину, пишут Dni.

В свою очередь, по словам Даны, она сохраняла стойкость и не поддавалась на обидные слова бывшего возлюбленного. «Мною можете гордиться, я непоколебима ,как танк, лишь иногда усмехаюсь и не опускаюсь до его уровня, и, конечно, же без слез и страданий», – похвалилась Борисова.

Тем не менее супруг явно нанес ей удар ниже пояса. На заседании появилась их десятилетняя дочь Полина. «Неприемлем тот факт, что БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ СУДЬИ, сегодня сюда по его инициативе привели дочку, чтобы устроить ей допрос. На этом настоял его адвокат и он сам. Жалко Полинку, которая пропустила школу и вынуждена говорить гадости в адрес мамы», – заключила расстроенная Дана.

Подписчики поддержали телеведущую. 

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