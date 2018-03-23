пятница, 23 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Туристы выложили видео с весельем в автобусе за час до смерти в ДТП

Туристы выложили видео с весельем в автобусе за час до смерти в ДТП

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: facebook

Уже через полчаса восемнадцать из них, включая автора видео, погибнут: водитель не справится с управлением и автобус врежется в дерево на скорости 80 км/ч.

Туристы, посетившие пляж в Чантхабури, Таиланд, выложили в Сеть веселое видео из автобуса: на кадрах они танцуют и поют по пути домой.

Как сообщает Mirror, в автобусе находилось пятьдесят пассажиров, все — граждане Таиланда. Восемнадцать из них погибли, оставшиеся в живых получили тяжёлые травмы. Водитель автобуса покинул место происшествия и до сих пор не найден.

Видео из разбившегося автобуса за два дня набрало больше 700 тысяч просмотров в Facebook. Комментаторы выражают соболезнования семьям погибших и признаются, что не могут сдержать слeз при просмотре.

Официальная причина аварии пока не известна. Губернатор провинции Каласин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что их тела в ближайшее время будут доставлены домой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ