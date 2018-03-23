Туристы выложили видео с весельем в автобусе за час до смерти в ДТП

Туристы, посетившие пляж в Чантхабури, Таиланд, выложили в Сеть веселое видео из автобуса: на кадрах они танцуют и поют по пути домой.

Как сообщает Mirror, в автобусе находилось пятьдесят пассажиров, все — граждане Таиланда. Восемнадцать из них погибли, оставшиеся в живых получили тяжёлые травмы. Водитель автобуса покинул место происшествия и до сих пор не найден.

Видео из разбившегося автобуса за два дня набрало больше 700 тысяч просмотров в Facebook. Комментаторы выражают соболезнования семьям погибших и признаются, что не могут сдержать слeз при просмотре.