Туристы выложили видео с весельем в автобусе за час до смерти в ДТП

Уже через полчаса восемнадцать из них, включая автора видео, погибнут: водитель не справится с управлением и автобус врежется в дерево на скорости 80 км/ч.
Туристы, посетившие пляж в Чантхабури, Таиланд, выложили в Сеть веселое видео из автобуса: на кадрах они танцуют и поют по пути домой.
Как сообщает Mirror, в автобусе находилось пятьдесят пассажиров, все — граждане Таиланда. Восемнадцать из них погибли, оставшиеся в живых получили тяжёлые травмы. Водитель автобуса покинул место происшествия и до сих пор не найден.
Видео из разбившегося автобуса за два дня набрало больше 700 тысяч просмотров в Facebook. Комментаторы выражают соболезнования семьям погибших и признаются, что не могут сдержать слeз при просмотре.
Официальная причина аварии пока не известна. Губернатор провинции Каласин выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что их тела в ближайшее время будут доставлены домой.