Певица Таня Михайлова дала сыну звучное имя

«У нас все красиво, привыкаем к новому распорядку", – дал комментарий Микк Саар журналистам в день, когда родился малыш.

Позже в социальных сетях Таня Михайлова-Саар, публикуя фотографии новорожденного, называла его Маленьким Боссом. Только сейчас стало известно, что ребенку дали имя Теодор, пишет Kroonika.