пятница, 23 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Певица Таня Михайлова дала сыну звучное имя

Певица Таня Михайлова дала сыну звучное имя

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таня Михайлова-Саар и Микк Саар

ФОТО: Promopilt

Эстонская певица Таня Михайлова-Саар и ее муж, музыкант Микк Саар, 16 февраля впервые стали родителями. Только сейчас стало известно, как музыкальная пара назвала своего сына.

«У нас все красиво, привыкаем к новому распорядку", – дал комментарий Микк Саар журналистам в день, когда родился малыш.

Позже в социальных сетях Таня Михайлова-Саар, публикуя фотографии новорожденного, называла его Маленьким Боссом. Только сейчас стало известно, что ребенку дали имя Теодор, пишет Kroonika.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ