Певица Таня Михайлова дала сыну звучное имя
23 марта 2018 г., 10:19
Эстонская певица Таня Михайлова-Саар и ее муж, музыкант Микк Саар, 16 февраля впервые стали родителями. Только сейчас стало известно, как музыкальная пара назвала своего сына.
«У нас все красиво, привыкаем к новому распорядку", – дал комментарий Микк Саар журналистам в день, когда родился малыш.
Позже в социальных сетях Таня Михайлова-Саар, публикуя фотографии новорожденного, называла его Маленьким Боссом. Только сейчас стало известно, что ребенку дали имя Теодор, пишет Kroonika.