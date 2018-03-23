Пятница приготовила нам массу сюрпризов: гороскоп на 24 марта

Приступая к работе над новыми проектами и начиная новые дела, помните, что всерьез рассчитывать сегодня можно только на собственные силы, предупреждает Dvorec.
Овен
Овны сегодня на удивление терпеливы, что поможет им с честью выйти из непростых ситуаций. Очень полезно также умение находить компромиссы, проявлять гибкость – только эти качества позволят избежать конфликтов с руководством и деловыми партнерами, сохранить мир в трудовом коллективе. Работа отнимет много времени, велика вероятность, что от некоторых запланированных развлечений придется отказаться.
Ситуация в личной жизни стабильна, вероятность перемен невелика. Даже если вы проявите максимальную настойчивость, добиваясь желаемого от любимого человека, вряд ли ваши труды увенчаются успехом. Позвольте событиям развиваться своим чередом, правильные выводы удастся сделать несколько позже.
Телец
День путаницы, суеты и неразберихи. Сосредоточьтесь на своих делах: сейчас не время давать советы, оказывать помощь, о которой никто не просит, и исправлять чужие ошибки. Возможны серьезные разногласия с руководством и деловыми партнерами. Помните, что даже в самые острые моменты дискуссии нужно вести себя спокойно и не переходить на личности, иначе конструктивный, хотя и напряженный, диалог превратится в скандал, который может разрушить вашу репутацию.
Необходимость проявлять осторожность в решении финансовых вопросов и экономить на развлечениях может стать причиной разногласий с любимым человеком. Однако все проблемы разрешимы; ссор и конфликтов можно избежать.
Близнецы
Этот день не назовешь удачным и простым. Придется соблюдать осторожность, чтобы избежать неприятностей, и отказаться от привычного образа действий. Ситуация будет весьма напряженной и на работе, и дома, однако дружелюбие и чувство юмора помогут вам избежать серьезных конфликтов. Старайтесь никого не обижать, иначе люди, которые и сейчас не испытывают к вам особых симпатий, превратятся в опасных и коварных врагов.
Не торопитесь с романтическими признаниями, избегайте любых высказываний, которые могут быть ложно истолкованы любимым человеком. Этот день стоит посвятить наблюдению за окружающими, не предпринимая никаких активных действий.
Рак
Скучать вам не придется, да и для отдыха времени будет маловато. Этот день полон разнообразных событий, большинство из которых окажутся для вас неожиданностью. Нужно не только быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства, но и выполнять ранее взятые на себя обязательства, так что придется проявить некоторую изобретательность, чтобы успеть все и с честью выйти из сложной ситуации.
Не исключены новые романтические увлечения, возможны и существенные перемены в уже существующих отношениях. Любимый человек готов принять во внимание ваши желания, и вам следует ответить тем же, чтобы не создавать благодатной почвы для взаимных обид.
Лев
День будет благоприятным для тех, кто готов на жертвы ради сохранений хороших отношений с коллегами, деловыми партнерами и близкими. Попытки отстаивать свою правоту, не считаясь с мнением окружающих, и требовать от них немедленного исполнения ваших желаний, не приведут ни к чему хорошему. Старайтесь искать компромиссы, даже если поначалу это покажется совершенно бесполезным занятием; шансы решить проблемы мирным путем велики у тех, кто готов при необходимости уйти в тень и позволить другим проявить себя.
Не предъявляйте слишком высоких требований к близким, будьте снисходительны к чужим слабостям. Доверять можно только тем, кого вы хорошо знаете: недоброжелатели способны прибегнуть к невероятным ухищрениям, чтобы ввести вас в заблуждение.
Дева
Жизненный тонус невысок, есть опасность переутомления и недомоганий. Постарайтесь сосредоточиться на работе: ситуация, сложившаяся в профессиональной сфере, требует серьезного и ответственного подхода. Это не самый удачный день для проведения презентаций, посещения семинаров, повышения квалификации. Деловые переговоры пройдут неплохо, но наиболее оригинальные ваши идеи будут встречены скептически.
Нежелательно инициировать перемены в личной жизни, навязывать близким свое мнение или самостоятельно принимать решения, важные для всех. Сложите с себя хотя бы на время обязанности лидера и предводители – у демократии тоже есть определенные достоинства.
Весы
День неплохой, но не позволяющий рассчитывать на легкие успехи и скорые победы. Сейчас не время менять свои планы и отказываться от привычного способа действий, даже если на пути возникают серьезные преграды. Соблазн воспользоваться сомнительными методами для достижения цели велик, но последствия такого решения окажутся крайне неприятными. Важно сохранить хорошую репутацию – она станет вашим главным козырем на деловых переговорах.
В личной жизни не допускайте и тени двуличия, неискренности и лжи. Скрывая от любимого человека неприятную информацию, вы рискуете потерять его доверие и разрушить отношения, которыми дорожите.
Скорпион
Удачный день для тех, кто правильно оценивает свои силы и не торопится с выводами. Вас посетит немало идей, которые покажутся удачными, но, приступив к их реализации, вы столкнетесь с серьезными трудностями. Не позволяйте себе игнорировать советы и критические замечания коллег: излишняя самонадеянность создает плодородную почву для ошибок и недоразумений. Финансовое положение улучшится, если вы откажетесь от немедленного исполнения некоторых своих желаний.
Свободное время следует посвятить семье и заботе о близких. Светская жизнь, активный отдых, участие в общественной жизни принесут скорее утомление и разочарование, чем радость.
Стрелец
Не будьте слишком упрямы – это может стать причиной серьезных проблем в отношениях с деловыми партнерами и создать непреодолимые преграды на пути к профессиональным успехам. Этот день предоставит вам отличную возможность научиться чему-то новому, расширить свой кругозор, продвинуться вперед на пути к цели. Ваша задача состоит в том, чтобы не сопротивляться судьбе, ведь плыть против течения – дело весьма утомительное.
День подходит для общения с близкими, члены семьи отнесутся к вам с пониманием и одобрят ваши новые идеи. Юных представителей знака ждет романтическое увлечение, которое окажется мимолетным, но весьма приятным.
Козерог
Сложный, утомительный и при этом не слишком интересный день. Придется заниматься решением накопившихся проблем, однообразными делами, не оставляющими места для творчества. Отношения с коллегами разлаживаются, взаимные претензии множатся на глазах. Постарайтесь не доводить дело до конфликтов: есть риск нажить себе весьма влиятельных врагов. Проявив терпение и упорство, вы сможете реализовать ряд перспективных проектов, если не будете ожидать помощи со стороны.
Этот день заставит вас внести изменения в сложившиеся романтические отношения, по-иному взглянуть на любимого человека. Вы можете сделать многое для тех, кто вам дорог.
Водолей
День сложный, требующий серьезности и изобретательности. Деловые переговоры окажутся отнюдь не простыми: ваш нонконформизм может быть расценен собеседниками как проявление легкомыслия. Поэтому нельзя забывать о проявлении уважения к традициям и общепринятым правилам; от экстравагантных поступков стоит на время отказаться. Заключение сделок лучше отложить – для проведения финансовых операций момент не самый удачный.
Будьте готовы к критике со стороны членов семьи, не оказывайте открытого сопротивления попыткам оказать на вас влияние. Помните, что превратить небольшое недоразумение в повод для конфликта легко, а вот восстановление мира может оказаться почти непосильной задачей.
Рыбы
Используйте любую возможность порадовать себя приятными впечатлениями, отдохнуть, хорошо провести время. Это не самый легкий и удачный день, но влияние позитивных тенденций можно усилить, настроившись на оптимистический лад. Не преувеличивайте важности и срочности тех проблем, решением которых вам придется заниматься. В данный момент вы вполне можете позволить себе проявить немного легкомыслия или поделиться своими делами и заботами с окружающими.
Не всем удастся быстро найти общий язык с любимым человеком и близкими, но сегодня речь идет скорее о многочисленных мелких размолвках, чем о серьезных конфликтах. Призовите на помощь чувство юмора и не впадайте в панику, если не все будет удаваться с первого раза.