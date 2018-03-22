четверг, 22 марта 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Настоящее чудо! Мужчина воскрес после отключения от аппаратов

Настоящее чудо! Мужчина воскрес после отключения от аппаратов ВИДЕО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот с видео

Чудеса с тяжелобольными случаются, но, увы, достаточно редко. Однако каждый такой случай вселяет надежду на лучшее.

Так, 35-летний австралиец Бью Шортис, пролежавший в коме под аппаратами искусственного жизнеобеспечения 26 дней, выжил, когда его родные потеряли всякую надежду, передает Сегодня со ссылкой на 9news.

Как известно, отец троих детей вернулся к жизни после того, как семья дала согласие на отключение его от "аппарата жизни". И это спустя два дня после того, как его жизнедеятельность предоставили воле судьбы.

Медики отмечают, что, придя в себя, Шортис не понимал, где он находится, и пытался сбежать домой, потому его пришлось привязывать в кровати.

Сообщается, что мужчина впал в кому из-за тяжелой травмы, полученной в ноябре во время жестокой драки. Так, у него был разбит череп, поврежден головной мозг, а также имелись многочисленные переломы позвоночника.

Врачи отмечают, что после этого внезапного воскрешения мужчине понадобится еще много времени на реабилитацию. Однако с его жизнелюбием и силой духа он наверняка вернется к нормальной жизни.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ