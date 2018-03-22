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Ученые: смерти не существует – есть параллельный мир

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Жизнь после смерти.

ФОТО: Leo Lintang/PantherMedia / Leo Lintang

По данным издания Don't panic, американский ученый, декан Университета Уэйк-Форест профессор Роберт Ланц, выступил с теорией о том, что смерти не существует, - человек просто переходит в параллельный мир. 

По версии исследователя, смерть является лишь иллюзией человеческого сознания, пишет Medikforum. Профессор медицины Роберт Ланц указывает на то, что понятие смерти связано с особенностями сознания, которое ассоциирует уход из жизни с остановкой функций внутренних органов. «На самом же деле сознание не угасает, а продолжает работать, но уже в другом мире», - настаивает ученый.

Роберт Ланц был известен своими исследованиями в области стволовых клеток, а также успешными экспериментами по клонированию исчезающих видов животных. Несколько лет назад Ланц сменил вектор своего научного интереса, увлекшись физикой и квантовой механикой. Свою теорию о смерти ученый сформулировал под влиянием данных из этих областей, соотнеся их с открытиями астрофизики, - она получила название «биоцентризм».

Роберт Ланц утверждает, что смерть - это иллюзия человеческого сознания. «Люди отождествляют себя со своим телом: считают, что тело умрет, и они умрут вместе с ним. Но сознание существует вне времени и пространства», - отмечает ученый.

Способность человеческого сознания находиться где угодно, в том числе за пределами человеческого тела, согласуется с основами квантовой механики, согласно которым возможны сразу множественные варианты развития событий. Человеческое сознание, говорит профессор Ланц, - это вид энергии, поэтому оно не исчезает и не может быть уничтожено, оно может лишь бесконечно видоизменяться и трансформироваться.

«Существует множество вселенных. В них и реализуются все вероятные варианты развития событий. В одной вселенной тело умирает, в другой - продолжает жить, вбирая сознание, которое в эту вселенную переместилось», - не сомневается ученый. 

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