Смотрите, в каких роскошных квартирах резиденции VEGA поселятся эстонские богачи (ВИДЕО)

Бывшая Морская академия, располагавшаяся по адресу: Таллинн, Мустакиви теэ, 25, – меньше чем за год превратилась в шикарный жилой комплекс на 297 квартир. Это 12-этажное здание с более чем 16 600 кв. м современной жилой площади, стоянкой на 321 автомобиль и участком в 1,68 га может по праву считаться самой крупной жилой новостройкой в Эстонии.
Таллиннский район Ласнамяэ – один из самых привлекательных и развивающихся в нашей стране. «Несмотря на значительное население этой части города, здесь строилось довольно мало нового жилья, а всё, что выставлялось на продажу, сразу находило своих покупателей. Спрос явно опережал предложение. Меньше чем за год мы продали в рамках проекта Vega 172 новые квартиры и, похоже, переломили сложившуюся ситуацию», – отметил член правления Endover Kinnisvara Роберт Лауд.
В распоряжении жильцов комплекса:
- детская игровая комната, где можно отмечать и дни рождения;
- стильные залы для праздников;
- представительное меблированное фойе с охранником;
- банный комплекс с джакузи;
- помещение для детских колясок и велосипедов;
- прачечная;
- террасы на крыше с видом на Старый город, море и парк;
- дворовая зона усиленной безопасности (камеры видеонаблюдения, ограда);
- гриль-зона и уголки отдыха во дворе;
- детская игровая площадка;
- спортивная площадка для игр с мячом;
- тренажерная зона на свежем воздухе.
ФАКТЫ
Общая сумма инвестиции: 17 миллионов евро
Количество проданных квартир (менее чем за год): 172
Объект: 12-этажное здание, 297 квартир, 312 парковочных мест
Стоимость квартиры – от 69 900 евро, цена кв. м – от 1460 евро
Предлагаются 2 – 4-комнатные квартиры площадью 34 – 104 кв. м
Всего свыше 16 000 квадратных метров современной жилой площади
Архитектурное решение здания: Apex Arhitektuuribüroo
Девелопер: Endover Kinnisvara
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ
- На объекте трудились 1524 человека и 110 фирм;
- Первые две показательные квартиры были построены через 28 дней после получения разрешения на строительство;
- Между получением разрешения на строительство и подписанием акта о сдаче объекта в эксплуатацию прошло всего 330 дней;
- На малярные работы ушло 27 500 литров краски – этого хватит, чтобы покрасить 34 футбольных поля.
А портал Limon.ee одним из первых побывал в этих новых квартирах и посмотрел, чем там можно заняться! Смотрите эксклюзивное видео вверху новости.