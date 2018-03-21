«Тишина и Волшебство»: группа Tequilajazzz выступит с необычным концертом
21 марта 2018 г., 12:40
23 марта группа Tequilajazzz выступит в таллиннском клубе Cathouse Concert Hall с необычным и крайне интересным концертом. Акустическая программа носит завораживающее название «Тишина и Волшебство».
Лучше всяких рецензий и отзывов об этом эксперименте, говорят сами музыканты Tequilajazzz: «Мы взяли несколько наших старых песен и взглянули на них по-новому, их оголенную суть мы украсили тонким акустическим узором, а скрытую прежде гармонию насытили сложными электронными структурами, мы погрузили их в океан, высушили под звездами, проветрили на горных вершинах и проверили тишиной, - и вот они засияли новым блистательным чудом!»
Подробности мероприятия здесь: https://www.facebook.com/events/363186947486367/?active_tab=about.