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«Тишина и Волшебство»: группа Tequilajazzz выступит с необычным концертом

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ФОТО: Промо

23 марта группа Tequilajazzz выступит в таллиннском клубе Cathouse Concert Hall с необычным и крайне интересным концертом. Акустическая программа носит завораживающее название «Тишина и Волшебство».

Лучше всяких рецензий и отзывов об этом эксперименте, говорят сами музыканты Tequilajazzz: «Мы взяли несколько наших старых песен и взглянули на них по-новому, их оголенную суть мы украсили тонким акустическим узором, а скрытую прежде гармонию насытили сложными электронными структурами, мы погрузили их в океан, высушили под звездами, проветрили на горных вершинах и проверили тишиной, - и вот они засияли новым блистательным чудом!»

Подробности мероприятия здесь: https://www.facebook.com/events/363186947486367/?active_tab=about.

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