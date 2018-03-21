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Вкуса все меньше, а Бейонсе все больше: певица напугала появлением в необъятном золотом платье

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ФОТО: VidaPress

Бейонсе — не из тех знаменитостей, кто старается привлекать к своей персоне как можно меньше внимания. Скромные маленькие черные платья ей заменяют сверкающие золотом и полудрагоценными камнями наряды с пышными подолами. Но далеко не все из них можно назвать удачными, пишет Woman.

На днях в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный аукцион Wearable Art Gala, организованный 64-летней Тиной Ноулз. Мама Бейонсе уже который год приглашает обеспеченную публику потратить свои сбережения во благо современного искусства. Главными гостями мероприятия, как и ожидалось, стали Бейонсе и Джей Зи, появившиеся на гала-ужине в сопровождении своей дочери Блю Айви. 6-летняя девочка уже стала героиней мировых СМИ, попытавшись купить на аукционе картину за 19 000 долларов. Но сегодня не о ней, а о ее звездной маме. 36-летняя певица поразила нас своим нарядом.

Не ждите традиционных дифирамбов в адрес известной модницы — аутфит Бейонсе произвел пугающее впечатление.

ФОТО: VidaPress

Золотое полупрозрачное платье с гигантским шлейфом, напоминающим подарочную упаковку, смотрелось громоздким. К тому же делало и без того внушительную фигуру звезды просто огромной. Большинство интернет-изданий назвали наряд Бейонсе «ослепительно прекрасным». Но мы бы с ними поспорили. А что скажете вы?   

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