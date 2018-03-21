Вкуса все меньше, а Бейонсе все больше: певица напугала появлением в необъятном золотом платье

На днях в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный аукцион Wearable Art Gala, организованный 64-летней Тиной Ноулз. Мама Бейонсе уже который год приглашает обеспеченную публику потратить свои сбережения во благо современного искусства. Главными гостями мероприятия, как и ожидалось, стали Бейонсе и Джей Зи, появившиеся на гала-ужине в сопровождении своей дочери Блю Айви. 6-летняя девочка уже стала героиней мировых СМИ, попытавшись купить на аукционе картину за 19 000 долларов. Но сегодня не о ней, а о ее звездной маме. 36-летняя певица поразила нас своим нарядом.