Певец Леонид Агутин признался в алкоголизме

Популярный исполнитель стал очень зависим от алкоголя, но при этом считал, что спиртное помогает ему в жизни. Он не устраивал дебошей и не срывал концерты. Но при этом, как признается сам Агутин, он был в секте алкашей. Несмотря ни на что, этот период Леонид вспоминает как прекрасное время. В 35 лет певец все-таки понял, что такой образ жизни не приведет ни к чему хорошему, и музыкант научился получать удовольствие от других прелестей жизни.