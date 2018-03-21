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Певец Леонид Агутин признался в алкоголизме

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Агутин и Варум.

ФОТО: Pressifoto

Певец Леонид Агутин признался, что в молодости никогда не был трезвым, и пустые бутылки из-под коньяка вывозил с балкона мешками.

В откровенном интервью Юрию Дудю певец рассказал, что использовал алкоголь, как расслабляющее средство. Но постепенно заметил, что пьянки стали регулярными. Пустые бутылки на балконе собирались в таком количестве, что были выше подоконника, пишет 7d.org.ua.

Популярный исполнитель стал очень зависим от алкоголя, но при этом считал, что спиртное помогает ему в жизни. Он не устраивал дебошей и не срывал концерты. Но при этом, как признается сам Агутин, он был в секте алкашей. Несмотря ни на что, этот период Леонид вспоминает как прекрасное время. В 35 лет певец все-таки понял, что такой образ жизни не приведет ни к чему хорошему, и музыкант научился получать удовольствие от других прелестей жизни.

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