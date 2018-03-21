Как понять, что ты нравишься девушке

Обращайте внимание на невербальные сигналы

Наверняка вам уже встречались подобные списки. Но не спешите закатывать глаза. Психолог Моника Мур несколько месяцев наблюдала за поведением женщин на вечеринках, в барах, клубах и ресторанах. Она выделила характерные сигналы, которые женщины подают, когда им кто-то нравится, пишет Menscult.ua.

Это не значит, что девушка будет подавать их все. Но чем больше сигналов вы замечаете и чем чаще это происходит, тем выше вероятность, что ваши знаки внимания воспримут с удовольствием.

Из 52 сигналов, которые обнаружила Мур, 12 встречались чаще всего. Итак, вы нравитесь девушке, если она:

Улыбается вам.

Бросает на вас короткие взгляды.

Отводит взгляд, когда вы на неё смотрите.

Долго смотрит в глаза.

Перебирает пальцами свои волосы.

Облизывает губы.

Демонстрирует шею.

Наклоняет голову в вашу сторону.

Поворачивается к вам, сидя на стуле.

Дотрагивается до вашей руки или плеча.

Смеётся, когда вы говорите.

Поглаживает какой-то предмет в руках.

Рассматривайте их в контексте

Не спешите заучивать этот список и при первом появлении сигналов считать, что девушка к вам расположена. Такие сигналы нужно рассматривать в контексте конкретной ситуации. Для этого сначала определите, что нормально для её поведения, а что нет.

Если сотрудница в банке смотрит вам в глаза и улыбается, она просто проявляет вежливость к клиенту. Это нормальное поведение для всех банковских служащих.

Необычным будет, если она трогает свои волосы и как бы невзначай дотрагивается до вашей руки. Вот это уже может быть проявлением интереса.

Если коллега до вас дотрагивается, не делайте скоропалительный вывод, что она мечтает завести с вами детей. Может, она просто очень дружелюбная, и это её обычное поведение со всеми. Другое дело, если с остальными она держится холоднее. Тогда есть вероятность, что вы ей интересны.

Не полагайтесь только на один сигнал

Если вы заметили какой-то сигнал, это ещё не значит, что девушка готова выйти за вас замуж. Просто она считает вас привлекательным и не против, если вы сделаете первый шаг. Это может быть разговор, приглашение на танец или чашку кофе.

Спросите её номер телефона и пригласите на свидание. Во время разговора вы лучше узнаете друг друга. Если ей понравится с вами, она продолжит подавать невербальные сигналы. И даст знать, что не против второго свидания, возможно, даже прямым текстом.

Если и оно пройдёт хорошо, вы заметите дальнейшие сигналы.

Например, если девушка садится ближе к вам, она не против какого-то физического контакта. Скорее всего, она не обидится, если вы возьмёте её за руку или поцелуете в конце свидания.

Как понять, что вы точно не интересуете девушку

Мур также отметила сигналы, которые женщины посылают, когда мужчина им не нравится. Например, если во время беседы она не смотрит вам в глаза, отворачивается, зевает или начинает говорить с кем-то ещё. Не думайте, что она притворяется недоступной. Просто вы ей неинтересны.

Как быть, когда вы сомневаетесь

Когда вы замечаете от девушки сигналы, но всё-таки сомневаетесь, пригласите её на свидание. Пусть это будет что-то не слишком серьёзное вроде чашки кофе. Если она согласится, всё понятно.

Если откажется и назовёт какую-то причину, воспользуйтесь «правилом Брэда Питта». Оно поможет определить, интересны вы девушке или нет. Представьте, что вместо вас её на свидание пригласил Брэд Питт. Она бы всё равно сказала, что ей нужно заниматься или что она идёт с друзьями в кино? Нет. Скорее всего, она бы всё бросила и пошла с ним на свидание.

Возможно, она действительно занята. Но тогда она предложит вам другой день или время.