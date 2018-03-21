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  • «Собака-целовака»: Бузова без макияжа показала своих питомцев Еву и Челси

«Собака-целовака»: Бузова без макияжа показала своих питомцев Еву и Челси Смотрите видео!

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Ольга Бузова.

ФОТО: Instagram

Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео со своими собаками. Это шпиц Челси и йоркширский терьер Ева.

Ведущая регулярно публикует снимки и видео со своими питомцами. Ранее у неe было три собаки, но летом прошлого года одна из них скончалась.

«Собака-целовака. Соскучилась? Я тоже соскучилась», — обратилась Бузова к Еве. А Челси она пожурила за то, что та погрызла некоторые игрушки.

Ольга Бузова даже заводила страничку своих четвероногих любимцев в Instagram.

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