«Собака-целовака»: Бузова без макияжа показала своих питомцев Еву и Челси

Ведущая регулярно публикует снимки и видео со своими питомцами. Ранее у неe было три собаки, но летом прошлого года одна из них скончалась.

«Собака-целовака. Соскучилась? Я тоже соскучилась», — обратилась Бузова к Еве. А Челси она пожурила за то, что та погрызла некоторые игрушки.