Поклонники беспокоятся за состояние здоровья певицы Валерии
21 марта 2018 г., 9:32
49-летняя Валерия удивила поклонников исхудавшим видом.
Похудевшая артистка появилась на одном из светских мероприятий в компании Иосифа Пригожина. Фанаты решили, что Иосиф и Валерия уже начали подготовку к летнему пляжному сезону.
«Валерия сейчас выглядит лучше, чем 20 лет назад!», «В этом наряде вы еще стройнее», «Валерия перестаралась с похудением!» — пишут поклонники. Некоторые из них беспокоятся, не слишком ли переусердствовала звезда.
Певица многие годы занимается йогой, следит за питанием и находится в прекрасной форме. Артистка признается, что ее вес уже несколько лет находится в пределах 54-55 килограммов.