среда, 21 марта 2018 г.
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Поклонники беспокоятся за состояние здоровья певицы Валерии

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Валерия

ФОТО: Instagram

49-летняя Валерия удивила поклонников исхудавшим видом.

Похудевшая артистка появилась на одном из светских мероприятий в компании Иосифа Пригожина. Фанаты решили, что Иосиф и Валерия уже начали подготовку к летнему пляжному сезону.

 

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«Валерия сейчас выглядит лучше, чем 20 лет назад!», «В этом наряде вы еще стройнее», «Валерия перестаралась с похудением!»  — пишут поклонники. Некоторые из них беспокоятся, не слишком ли переусердствовала звезда.

Певица многие годы занимается йогой, следит за питанием и находится в прекрасной форме. Артистка признается, что ее вес уже несколько лет находится в пределах 54-55 килограммов.

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