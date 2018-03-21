Поклонники беспокоятся за состояние здоровья певицы Валерии

Похудевшая артистка появилась на одном из светских мероприятий в компании Иосифа Пригожина. Фанаты решили, что Иосиф и Валерия уже начали подготовку к летнему пляжному сезону.

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Mar 17, 2018 at 11:39am PDT

«Валерия сейчас выглядит лучше, чем 20 лет назад!», «В этом наряде вы еще стройнее», «Валерия перестаралась с похудением!» — пишут поклонники. Некоторые из них беспокоятся, не слишком ли переусердствовала звезда.

Певица многие годы занимается йогой, следит за питанием и находится в прекрасной форме. Артистка признается, что ее вес уже несколько лет находится в пределах 54-55 килограммов.