Беременная голливудская актриса стала похожа на пугало

Новые фотографии моментально появились в Сети. Поклонники Данст были шокированы ее видом, передает Teleprogramma.pro. Они раскритиковали не только ее одежду, но и внешность в целом. "Что заставляет ее так плохо выглядеть? Возможно, тяжелая беременность и очень плохое самочувствие", "Считаю, что для знаменитого человека, за которым вечно следят, она очень стремно одета. Понимаю, что беременна, но волосы всегда можно расчесать", "Можно любить комфортную одежду, но это не значит, что нужно выглядеть как пугало и не мыть голову. Это банальная лень и неуважение к себе", – написали фолловеры.