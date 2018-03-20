Американское издание назвало фаворитов «Евровидения»: среди них и Элина Нечаева

С тех пор как Эстония выиграла «Евровидение» с песней Танеля Падара и Дэйва Бэнтона "Everybody" прошло уже 17 лет. В этом году многие верят, что Нечаева снова принесет Эстонии победу. Певица получила образование в Эстонской академии музыки и театра. Еще в рейтинг издания вошли: Чехия, Израиль, Болгария, Украина.