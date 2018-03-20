Американское издание назвало фаворитов «Евровидения»: среди них и Элина Нечаева
20 марта 2018 г., 18:23
Направленное на местных европейцев американское издание New York Transatlantic отметило пять участников конкурса песни, на которых стоит обратить внимание. Среди прочих в этом списке есть и представительница Эстонии Элина Нечаева, сообщает Rus.err.ee.
С тех пор как Эстония выиграла «Евровидение» с песней Танеля Падара и Дэйва Бэнтона "Everybody" прошло уже 17 лет. В этом году многие верят, что Нечаева снова принесет Эстонии победу. Певица получила образование в Эстонской академии музыки и театра. Еще в рейтинг издания вошли: Чехия, Израиль, Болгария, Украина.