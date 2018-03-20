Лена Миро рассказала об интимной жизни Ксении Собчак

Лена написала в своем блоге: «Первый ребёнок хлопот Ксении не доставил. Напротив, появились рекламодатели детской присыпки. Хороший бизнес, но вместо того, чтобы завести котика и рекламировать собачий корм, Собчак решила обзавестись ещё одним чадом. Кто отец? Возможно, на этот раз им станет Максим Витогран. Вроде бы Ксения больше не показывала никому свою половую ******, как демонстрировала её в прошлый раз мужу Глюкозы. На этом зыбком основании я делаю вывод: или Ксения стала более осторожной, или, всё-таки, наконец, переспала с оладушком-мужем, вызволив его на пять минут из эконом-класса жизни. Постоянное нытьё Собчак можно легко объяснить гормональным сбоем. Ты попробуй, роди - в её-то годы! Наверняка заместительная терапия, отодвигая климакс, сказывается на настроении нездоровой женщины», пишет 7d.org.ua.