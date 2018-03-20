Мы не поверили своим глазам, когда увидели красотку, чей голос объявляет остановки в поездах Elron

Этот женский голос заставляет улыбаться даже тех, кто не владеет эстонским языком.

Мы решили обратиться в Elron с целью узнать, кто же эта прелестница, у которой такой красивый голос. И как выяснилось, внешне эта женщина тоже очень привлекательна.

«Звуковые клипы для поездов записывала профессиональная актриса Элизабет Рейнсалу (41 - прим.ред.), по нашей оценке она делает это хорошо», - ответила специалист по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг.

Мы нашли фотографии этой актрисы и пришли в еще больший восторг.

Элизабет Рейнсалу ФОТО: Kanal 2

Элизабет Рейнсалу ФОТО: TV3