Мы не поверили своим глазам, когда увидели красотку, чей голос объявляет остановки в поездах Elron

В поездах Elron действительно комфортно и быстро передвигаться по Эстонии. И все объявления и остановки в них озвучены приятным женским голосом, даже с небольшой ноткой эротики, по крайне мере, так кажется некоторым пассажирам.
Этот женский голос заставляет улыбаться даже тех, кто не владеет эстонским языком.
Мы решили обратиться в Elron с целью узнать, кто же эта прелестница, у которой такой красивый голос. И как выяснилось, внешне эта женщина тоже очень привлекательна.
«Звуковые клипы для поездов записывала профессиональная актриса Элизабет Рейнсалу (41 - прим.ред.), по нашей оценке она делает это хорошо», - ответила специалист по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг.
Мы нашли фотографии этой актрисы и пришли в еще больший восторг.