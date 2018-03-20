вторник, 20 марта 2018 г.
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Мы не поверили своим глазам, когда увидели красотку, чей голос объявляет остановки в поездах Elron Секрет раскрыт, фото внутри!

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Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

В поездах Elron действительно комфортно и быстро передвигаться по Эстонии. И все объявления и остановки в них озвучены приятным женским голосом, даже с небольшой ноткой эротики, по крайне мере, так кажется некоторым пассажирам. 

Этот женский голос заставляет улыбаться даже тех, кто не владеет эстонским языком.

Мы решили обратиться в Elron с целью узнать, кто же эта прелестница, у которой такой красивый голос. И как выяснилось, внешне эта женщина тоже очень привлекательна. 

«Звуковые клипы для поездов записывала профессиональная актриса Элизабет Рейнсалу (41 - прим.ред.), по нашей оценке она делает это хорошо», - ответила специалист по маркетингу и коммуникациям Elron Марийс Адамберг. 

Мы нашли фотографии этой актрисы и пришли в еще больший восторг. 

Элизабет Рейнсалу

ФОТО: Kanal 2

Элизабет Рейнсалу

ФОТО: TV3

Элизабет Рейнсалу

ФОТО: Erakogu

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