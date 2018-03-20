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Барановская лишила Аршавина надежды на возвращение

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Юлия Барановская.

ФОТО: Скриншот с видео

Бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская ответила на своей странице в Instagram на вопросы поклонников. Судя по публикациям в микроблоге, о бывшем избраннике и обидчике она и не вспоминает, пишет Дни.ру.

Пока футболист разбирается с проблемами нынешней супруги Алисы Казьминой, Барановская успешно строит карьеру и занимается воспитанием троих детей, рожденных от Аршавина. "Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 1. волосы не крашу 2. линзы не ношу 3. Аршавина не жду. А еще всех вас люблю! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес к нам с детьми", – ответила телеведущая своим многочисленным фолловерам, которые регулярно интересуются ее отношениями с Аршавиным.

Пользователи поддержали Берановскую в том, что не стоит ждать бросившего ее мужчину. "Правильно, Аршавин пусть дальше тусит отдельно, раз счастья своего не понимает, вся страна за Вас, Юлечка, и в этом плане то, особенно! Счастья, здоровья, Вам и детишкам!", "И правильно. Два раза в одну реку не входят! Вы такая умничка… Не бывает счастья без несчастья, Удачи во всех начинаниях!", – прокомментировали пост телеведущей подписчики.

Напомним, в 2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжалась несколько лет.

В сентябре 2016 года Андрей Аршавин женился на своей новой избраннице – журналистке Алисе Казьминой. Уже в феврале того же года у пары родилась дочь Есения.

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