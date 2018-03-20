Барановская лишила Аршавина надежды на возвращение

Пока футболист разбирается с проблемами нынешней супруги Алисы Казьминой, Барановская успешно строит карьеру и занимается воспитанием троих детей, рожденных от Аршавина. "Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) 1. волосы не крашу 2. линзы не ношу 3. Аршавина не жду. А еще всех вас люблю! Спасибо вам за ваше внимание, заботу и интерес к нам с детьми", – ответила телеведущая своим многочисленным фолловерам, которые регулярно интересуются ее отношениями с Аршавиным.

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on Mar 19, 2018 at 8:42am PDT

Пользователи поддержали Берановскую в том, что не стоит ждать бросившего ее мужчину. "Правильно, Аршавин пусть дальше тусит отдельно, раз счастья своего не понимает, вся страна за Вас, Юлечка, и в этом плане то, особенно! Счастья, здоровья, Вам и детишкам!", "И правильно. Два раза в одну реку не входят! Вы такая умничка… Не бывает счастья без несчастья, Удачи во всех начинаниях!", – прокомментировали пост телеведущей подписчики.

Напомним, в 2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжалась несколько лет.