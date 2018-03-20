Свадьба принца Кристиана Ганноверского: невеста покорила роскошным нарядом

В качестве проведения пышного свадебного торжества был выбран родной город Алессандры, где 13 лет назад она и познакомилась с теперь уже супругом Кристианом.

Тогда, в 2005 году, принц Ганноверский в составе королевской делегации прилетел с официальным визитом в Перу, где к нему и другим гостям приставили в качестве гида Алессандру. С тех пор и начался их долгий и счастливый совместный путь.

Невеста с отцом. ФОТО: Elkin Cabarcas / MEGA/Elkin Cabarcas / MEGA

Официальная часть церемонии прошла в церкви Сан-Педро XVI века, несколько улиц по соседству с которой перекрыли из-за громкого торжества.

Для свадебной церемонии Алессандра де Осма выбрала роскошное платье бренда Jorge Vazquez, а на ее голове красовалась Ганноверская цветочная тиара, которую мы уже видели на другой невесте. В этой же тиаре летом прошлого года вышла замуж за Эрнста (старший брат Кристиана) Екатерина Малышева, лондонский дизайнер с русскими корнями.

Если на гражданскую церемонию в Лондоне Кристиан и Алессандра пригласили лишь самых близких, то в Перу слетелись все — и дальние родственники, и друзья пары.