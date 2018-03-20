Неизвестный установил на кладбище жуткую куклу-ребенка, которая следит за людьми

Рядом с жуткой куклой стоит детская бутылочка, наполненная красной жидкостью, которая напоминает кровь.

Ролик стал вирусным и собрал почти два с половиной миллиона просмотров. Пользователи Facebook оставили к нему больше девяти тысяч комментариев.

"Он выглядит так реально, и его глаза следят за тобой. Я бы боялась проснуться и обнаружить его ползающим вокруг", - пишет комментатор.