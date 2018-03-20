Неизвестный установил на кладбище жуткую куклу-ребенка, которая следит за людьми

В Facebook-группе, посвященной пугающим куклам, появилось жуткое видео: сидящий на кладбище в Бразилии игрушечный младенец следит за оператором, который снимает его на видео, пишет Лайф.
Рядом с жуткой куклой стоит детская бутылочка, наполненная красной жидкостью, которая напоминает кровь.
Ролик стал вирусным и собрал почти два с половиной миллиона просмотров. Пользователи Facebook оставили к нему больше девяти тысяч комментариев.
"Он выглядит так реально, и его глаза следят за тобой. Я бы боялась проснуться и обнаружить его ползающим вокруг", - пишет комментатор.
После того как видео стало вирусным, ребенок-вампир завел собственную страницу в "Инстаграме". Там кукла сообщает, что она куда старше, чем кажется, но не раскрывает секрет своего жуткого взгляда.