вторник, 20 марта 2018 г.
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  • Неизвестный установил на кладбище жуткую куклу-ребенка, которая следит за людьми

Неизвестный установил на кладбище жуткую куклу-ребенка, которая следит за людьми Как такое возможно!?

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ФОТО: Скриншот с видео

В Facebook-группе, посвященной пугающим куклам, появилось жуткое видео: сидящий на кладбище в Бразилии игрушечный младенец следит за оператором, который снимает его на видео, пишет Лайф.

Рядом с жуткой куклой стоит детская бутылочка, наполненная красной жидкостью, которая напоминает кровь.

Ролик стал вирусным и собрал почти два с половиной миллиона просмотров. Пользователи Facebook оставили к нему больше девяти тысяч комментариев.

"Он выглядит так реально, и его глаза следят за тобой. Я бы боялась проснуться и обнаружить его ползающим вокруг", - пишет комментатор.

После того как видео стало вирусным, ребенок-вампир завел собственную страницу в "Инстаграме". Там кукла сообщает, что она куда старше, чем кажется, но не раскрывает секрет своего жуткого взгляда.

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