Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах

Стражи порядка появились через восемь часов после сообщения о преступлении. «Совладелица отеля Лаура Валабджи начала нашу беседу со слов: Did you get pleasure last night? («Вы получили удовольствие прошлой ночью?»), после чего мирные переговоры были с моей стороны закончены», – вспоминает Карабаш.