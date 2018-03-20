Ползающего по оживленному шоссе младенца сняли на видео

Регистратор, установленный в автомобиле одного из водителей, зафиксировал, как маленький ребенок переползает оживленную дорогу, пишет Ridus.ru .

Перед ползущим ребенком удалось остановиться грузовику и легковому автомобилю. Сразу после этого к малышу подбежали двое мужчин. В тот же момент появилась женщина, выпрыгнувшая из-за бетонных блоков, и взяла ребенка на руки.