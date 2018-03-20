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Найден способ снизить риск преждевременной смерти

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Жизнь после смерти.

ФОТО: Scanpix

Авторы работы начали свое исследование в 1984 году и наблюдали за здоровьем 2480 человек.

Группа ученых из Университета Восточной Финляндии нашли способ снизить риск преждевременной смерти и развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Ridus.ru.

Проведя ряд опытов, исследователи выяснили, что жирные кислоты омега-6 могут препятствовать развитию многих заболеваний.

Линолевая кислота — наиболее распространенная полиненасыщенная жирная кислота омега-6. Мы установили, что чем выше уровень линолевой кислоты в крови, тем меньше риск преждевременной смерти, - рассказали авторы работы.

Для своего исследования ученые наблюдали группу из 2480 человек, которым на момент начала работы в 1984—1989 годах было от 42 до 60 лет. За время эксперимента 1143 участника умерли.

Проанализировав смерти, ученые разделили умерших людей на пять групп по уровню содержания линолевой кислоты в крови.

Оказалось, что риск преждевременной смерти в группе с самым высоким содержанием линолевой кислоты был на 43% ниже, чем в той, куда вошли люди с самым низким содержанием этого вещества. Схожая закономерность была установлена в отношении скончавшихся от сердечно-сосудистых заболеваний.

Уровень линолевой кислоты в организме зависит от диеты. Главные источники этого вещества — растительные масла, орехи и семена, яйца и жирный творог.

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