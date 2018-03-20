вторник, 20 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Какое преображение! Волочкова нарастила волосы и стала выглядеть на десять лет моложе

Какое преображение! Волочкова нарастила волосы и стала выглядеть на десять лет моложе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анастасия Волочкова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

В Сети бурно обсуждают фотографию 42-летней Анастасии Волочковой, на которой она позирует с новой прической. 

18 марта Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото, продемонстрировав свою новую прическу. Знаменитость нарастила и эффектно уложила волосы.

«Мчу на выборы и телеэфир. Заехала к Майе Михайловне сделать укладку. Идут мне длинные волосы?» — спросила балерина у своих фанатов. 

Подписчики Анастасии не заставили ее долго ждать ответа и принялись комментировать снимок. Поклонники решили, что, сменив имидж, Волочкова стала выглядеть гораздо моложе. А вам нравится новый образ?

Читать также

Актуально

НАВЕРХ