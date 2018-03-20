Какое преображение! Волочкова нарастила волосы и стала выглядеть на десять лет моложе

В Сети бурно обсуждают фотографию 42-летней Анастасии Волочковой, на которой она позирует с новой прической.
18 марта Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото, продемонстрировав свою новую прическу. Знаменитость нарастила и эффектно уложила волосы.
«Мчу на выборы и телеэфир. Заехала к Майе Михайловне сделать укладку. Идут мне длинные волосы?» — спросила балерина у своих фанатов.
Подписчики Анастасии не заставили ее долго ждать ответа и принялись комментировать снимок. Поклонники решили, что, сменив имидж, Волочкова стала выглядеть гораздо моложе. А вам нравится новый образ?
Мчу на выборы и теле эфир. Заехала к Майе Михайловне @verossa_hair_moskva сделать укладку.😉 Идут мне длинные волосы?😉 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy #весна #выборы2018