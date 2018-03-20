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Андрей Малахов впервые показал фото с женой и сыном

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Андрей Малахов с женой.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Телеведущий впервые обнародовал семейную фотографию с женой и маленьким сыном, лежащим в коляске.

Фотографию с семьей Андрей Малахов опубликовал в рамках запущенного флешмоба в честь выборов президента в России.

Напомним, экс-ведущий программы «Пусть говорят» стал отцом в конце прошлого года. У семейной пары появился мальчик, которого назвали Александром. За короткое время публикацию Андрея Малахова оценили более 160 тысяч пользователей Сети.

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