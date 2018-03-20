Видео: 80-летняя бабушка Бузовой зажгла на концерте Киркорова на сцене

Не так давно Филипп Киркоров приехал со своим шоу «Я» в Литве. Концерт поп-короля собрал тысячи зрителей, среди которых была и бабушка Ольги Бузовой Алла Тимофеевна, пишет Woman.

Оказывается, шоумен, узнав о том, что родственница певицы проживает в этой стране, поспешил пригласить женщину на шоу.

«Моя бабулечка была настолько счастлива, но даже не могла представить, что сможет так зажечь с ее любимым певцом и нашим Королем на одной сцене! Такого количества комплиментов и цветов моя бабушка никогда не получала!» — написала Ольга в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

По словам Бузовой, Филипп лично выбрал место для Аллы Тимофеевны, подарил ей цветы и даже отвез ее домой после концерта. Ну а на самом шоу женщина пустилась в пляс и даже вышла на сцену к своему кумиру.

«Кстати, Алле Тимофеевне в этом году будет 80 лет. Есть вопросы еще в кого у меня такая бешеная энергетика?» — написала певица. Подписчики Бузовой сошлись во мнении, что ее бабушка активна не по годам.

Напомним, что Филипп Киркоров уже 25 марта выступит с уникальным шоу «Я» в Таллинне. Смотрите ЗДЕСЬ!