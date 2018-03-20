Ищешь самую особенную женщину? Выбирай из этих трех знаков Зодиака!

Как говорят, на вкус и цвет… У мужчин разные стандарты. Некоторые мужчины могут бегать от одной юбки к другой, но женщина, которая знает, как вести себя в отношениях, будет мечтой любого.

Эти женщины – редкие драгоценные камни. И да, им сопутствуют звезды.

1. Женщина-Телец

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, умеют, скажем так, превращать обычное железо в золото и всегда находят лучшее в людях.

Они считают, что каждый человек – особенный. Порой даже не верят, что хорошие люди также способны на зло.

Эти женщины заботятся о том, чтобы изменить жизнь мужчины к лучшему и принести ему мир и спокойствие, которые ему так нужны. Они любят, когда их ценят и балуют, но они не эгоистичны.

Человек, которому посчастливилось иметь такую женщину в своей жизни, узнает, что такое любовь и верность. Такие девушки обычно не рассказывают подружкам о возможных недостатках своего мужчины. Просто потому, что они их не видят.

2. Женщина-Дева

Эти женщины – Девы во всех смыслах этого слова. Они выглядят безупречно все время, они знают, как говорить, они очень умны. Они стараются собрать как можно больше полезной информации, образование для них очень важно.

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, рациональны и обычно не позволяют чувствам брать над собой верх. Как только вы украдете сердце такой дамы – она сделает вас счастливым.

Девы не склонны к изменам, и это одно из их лучших качеств. Эти девушки – альтруисты и будут помогать своим близким каждый раз, когда почувствуют, что тем нужна помощь.

Даже если вы позвоните девушке в 2 часа ночи, чтобы попросить ее о помощи, она бросит самое теплое одеяло, самые удобные подушки и поможет вам!

3. Женщина-Козерог

Эти женщины самые амбициозные из знаков Зодиака. Они перфекционистки. Даже если вы уже много лет знаете женщину-Козерога, она не перестанет вас удивлять!

Это самые нежные и загадочные женщины. Они верны и человеку, которого любят и всегда готовы ему помочь.

Они карьеристки и умеют (но редко когда любят) привлечь внимание, однако никогда не причинят боль другому человеку ради повышения на работе.

Иногда они чрезвычайно чувствительны, но не показывают этого. Они знают, как держать себя в руках и не обременяют других своими проблемами.

Если в вашей жизни есть женщина-Козерог, не отпускайте ее, иначе будете жалеть до конца жизни.