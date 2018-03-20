Парень выпил Red Bull и увидел что-то на дне банки — лучше бы он ее не вскрывал...

Джош Хенли забыл покупку в автомобиле, где она пролежала всю ночь. На следующее утро он решил подзарядиться энергетиком, но когда вскрыл банку, то его ждал неприятный сюрприз.

Сделав глоток, Хенли услышал, что внутри что-то есть, поэтому решил вылить содержимое и взглянуть на подозрительный предмет. Внутри оказалась мёртвая мышь. Он решил снять на видео процесс вскрытия банки, поскольку думал, что ему никто не поверит.

Изначально Хенли думал, что это крыса, но потом ему объяснили, что детеныш слишком мал для этого вида животного.