вторник, 20 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Парень выпил Red Bull и увидел что-то на дне банки — лучше бы он ее не вскрывал...

Парень выпил Red Bull и увидел что-то на дне банки — лучше бы он ее не вскрывал... Просто отвратительно!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Энергетик был куплен на заправочной станции в Арканзасе, но находку удалось обнаружить на следующий день.

Джош Хенли забыл покупку в автомобиле, где она пролежала всю ночь. На следующее утро он решил подзарядиться энергетиком, но когда вскрыл банку, то его ждал неприятный сюрприз.

Сделав глоток, Хенли услышал, что внутри что-то есть, поэтому решил вылить содержимое и взглянуть на подозрительный предмет. Внутри оказалась мёртвая мышь. Он решил снять на видео процесс вскрытия банки, поскольку думал, что ему никто не поверит.

Изначально Хенли думал, что это крыса, но потом ему объяснили, что детеныш слишком мал для этого вида животного.

Пока не известно, как крохотное животное могло оказаться в банке, но после того как видео попало в Сеть, представители компании заявили, что проникновение в продукт посторонних вещей невозможно.

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