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Теряющий зрение Корчевников работает лежа

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Борис Корчевников.

ФОТО: Instagram

Борис Корчевников удивил поклонников фотографией с работы. Оказывается, телеведущий предпочитает проводить совещания лежа на кушетке.

"На Спасе летучка", – подписал снимок в Instagram Борис (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Судя по кадру, в редакционной планерке принимали участие лишь три человека. Двое разместились на ступеньках студии, а ведущий занял место на кушетке.

Поклонники Корчевникова принялись гадать, почему журналист работает лежа. Некоторые предположили, что он приболел: "Борис береги себя для нас", "Боречка!С вами все в порядке?" "Дай Вам Бог здоровья, Борис! А лежак отличный для того чтобы дать и организму отдохнуть и с нужными мыслями собраться". Другие сочли, что трудиться лежа очень уютно и креативно: "Красиво у вас! а "лежанка" меня просто покорила", "Кресло-кровать шикарно и неимоверно удобно, сразу чувствуется, что оно принадлежит творческому человеку".

Самые внимательные заметили, что у Корчевникова садится зрение. "Первый раз вижу вас в очках", "Борис, вам идут очки", "И у вас тоже зрение испортилось?".

Напомним, в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Сейчас жизни актера ничто не угрожает.

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