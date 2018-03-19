Последний в жизни снимок. Десять случаев, когда селфи привели к летальному исходу

Само собой, молодежь, да и не только она, постоянно соревнуется кто же сделает селфи круче и лучше. Самые лучшие — это, конечно, селфи со знаменитостями и сделанные в экстремальных условиях, пишет Ofigenno.com.

И вот вторые часто приводят к трагическим последствиям, а их авторам иногда хочется вручить премию Дарвина. Иногда ценой погони за лайками становится жизнь неудачливого фотографа. Подобное происходит достаточно часто, чтобы общество обратило, наконец, на это внимание.

Великобритания

Молодой человек загорелся идеей сделать идеальное селфи и потому полгода не выходил из дома. Делая каждый день более 200 фото, парень не мог найти именно то, особенное. Находясь в депрессии от этого, он решил покончить с собой. Его успели спасти врачи.

Индия

Четверо друзей, путешествуя на машине, решили сделать селфи на фоне несущегося поезда. Но что-то пошло не так, и ребята попросту не успели спрыгнуть с рельсов.

Румыния

18-летняя девушка решила сделать селфи на крыше поезда. И всё было бы хорошо, если бы она не зацепила ногой провода. Разряд в 27 000 вольт убил ее мгновенно.

Россия

Находясь в Москве, девушка решила сделать селфи на память. Она оперлась об ограду моста, которая оказалось сломанной. После падения с высоты 15 метров обычно не выживают.

Испания

Гениальная идея пришла на ум молодому испанцу — он решил сделать селфи с разъяренным быком во время бега быков (энсьерро). После столкновения с животным мужчину спасти не удалось.

США

Пытаясь сделать селфи, молодой человек случайно прострелил себе горло.

Индия

Японский турист делал селфи на фоне Тадж-Махала, поскользнулся и упал на ступени. При падении он сильно ударился головой и скончался в больнице.

Россия

17-летний парень из Вологды решил сделать селфи на крыше, но, как это часто бывает, во время фотографирования у него соскользнула рука, и он упал с крыши девятиэтажки.

Пакистан

Похоже, поезда самые злостные ненавистники селфи. 22-летний парень тоже решил сделать фото на фоне мчащегося поезда, но у поезда были иные планы. Парня не спасли.

Россия

Квинтэссенция большинства случаев. Девушка захотела сделать ночью селфи на железнодорожном мосту. Она оступилась, потеряла равновесие и инстинктивно схватилась за первое попавшееся под руку. Этим оказался электрокабель. Мгновенная смерть...