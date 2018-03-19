Ким Кардашян описала в завещании, как должна выглядеть после смерти

Ким Кардашян не перестает удивлять своих фанатов ошеломляющими заявлениями. Недавно на сайте Elle было опубликовано видео-интервью, в котором звезда реалити-шоу развеяла множество слухов о себе и своей семье.

Прежде всего Ким прокомментировала свою любовь к откровенным фотографиям. Несмотря на то, что Кардашян — мать троих детей, она собирается продолжать публиковать смелые снимки в своих социальных сетях. Знаменитость не видит в них ничего неподобающего. Звезда также опровергла слухи о том, что Кайли Дженнер была суррогатной матерью ее ребенка, пишет Woman.

Но самое интересное ожидало тех, кто досмотрел ролик до того момента, где Ким оглашает свою последнюю волю. Оказывается, в завещании звезда реалити указала, как она хочет выглядеть на смертном одре, и даже подробно описала, какую укладку, макияж и маникюр ей нужно будет сделать.