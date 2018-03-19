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  • Хорош себя стесняться! Выигрывайте билеты на огненный российский фильм со Шнуровым - «Я худею»

Хорош себя стесняться! Выигрывайте билеты на огненный российский фильм со Шнуровым - «Я худею»

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ФОТО: bestfilm.eu

BestFilm.eu представляет: С 23 марта в лучших кинотеатрах Эстонии стартует новый российский фильм - комедия «Я худею». 

Аня любит еду и своего парня — спортсмена Женю. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть, став больше на 20 килограмм. Но, Аня не сдаётся и ставит перед собой цель избавиться от лишнего веса, что бы вернуть свою любовь и счастье! 

В тяжелой борьбе с килограммами, ей поможет добряк Николай, помешанный на здоровом образе жизни и лучшая подруга. 

Кто победит – ЗОЖ или лишний вес?

О фильме:

Для роли в фильме Саша Бортич поправилась более, чем на 20 кг. Это первый в мировой истории фильм, где актриса полнела, а затем худела внутри сюжета.

В ролях: Александра Бортич, Сергей Шнуров, Ирина Горбачева, а так же один из самых популярных интернет блогеров Евгений Кулик! 

Смотрим в кино с 23 марта и смеемся от души!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ В КИНО!

Условия игры читайте в окошке ниже. Там же играйте и выигрывайте. 

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