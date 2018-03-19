Хорош себя стесняться! Выигрывайте билеты на огненный российский фильм со Шнуровым - «Я худею»

Аня любит еду и своего парня — спортсмена Женю. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть, став больше на 20 килограмм. Но, Аня не сдаётся и ставит перед собой цель избавиться от лишнего веса, что бы вернуть свою любовь и счастье!

В тяжелой борьбе с килограммами, ей поможет добряк Николай, помешанный на здоровом образе жизни и лучшая подруга.

Кто победит – ЗОЖ или лишний вес?

О фильме:

Для роли в фильме Саша Бортич поправилась более, чем на 20 кг. Это первый в мировой истории фильм, где актриса полнела, а затем худела внутри сюжета.

В ролях: Александра Бортич, Сергей Шнуров, Ирина Горбачева, а так же один из самых популярных интернет блогеров Евгений Кулик!

Смотрим в кино с 23 марта и смеемся от души!

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