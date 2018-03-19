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Российская модель выпрыгнула из окна в попытке спастись от убийцы

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ФОТО: Instagram

Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае. Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь от убийцы. 

Известная модель из Иркутска 15 февраля поехала в Дубай работать по контракту. О происшествии известно лишь в общих чертах – со слов ее матери и друзей.

Как стало известно, внимания девушки домогался некий иностранец. Получив отказ, мужчина вышел из себя и накинулся на Екатерину, намереваясь убить. Спасаясь от преступника, модель выпрыгнула из окна шестого этажа.

Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. В больнице Дубая ей сделали две операции. Как сообщают друзья девушки, у нее тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.

По последним данным, преступника задержали в аэропорту Дубая. Девушка не может покинуть Эмираты – предстоит долгое расследование, и все это время Екатерине придется находиться в ОАЭ. Мать Екатерины собирается вылететь в Дубай. Рассказывать о происшествии она опасается: женщина просит журналистов не делать преждевременных выводов, чтобы не навредить ее дочери, пишет «Комсомольская правда».

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