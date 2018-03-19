Российская модель выпрыгнула из окна в попытке спастись от убийцы

Трагический инцидент произошел с российской моделью в Дубае. Екатерине Стецюк пришлось выпрыгнуть в окно номера на шестом этаже, спасаясь от убийцы.
Известная модель из Иркутска 15 февраля поехала в Дубай работать по контракту. О происшествии известно лишь в общих чертах – со слов ее матери и друзей.
Как стало известно, внимания девушки домогался некий иностранец. Получив отказ, мужчина вышел из себя и накинулся на Екатерину, намереваясь убить. Спасаясь от преступника, модель выпрыгнула из окна шестого этажа.
Екатерина чудом выжила, однако получила тяжелые травмы. В больнице Дубая ей сделали две операции. Как сообщают друзья девушки, у нее тяжелая травма позвоночника. Модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли сбор средств.
По последним данным, преступника задержали в аэропорту Дубая. Девушка не может покинуть Эмираты – предстоит долгое расследование, и все это время Екатерине придется находиться в ОАЭ. Мать Екатерины собирается вылететь в Дубай. Рассказывать о происшествии она опасается: женщина просит журналистов не делать преждевременных выводов, чтобы не навредить ее дочери, пишет «Комсомольская правда».
Люблю бывать на Байкале, что летом, что зимой😍❄️❄️. . А ещё люблю всякие такие песенки и это не значит, что если я их слушаю или ставлю на видео, то у меня депрессия, НАЙН друзья😂 гайс, у меня все найс🤘🏾 просто приятные старые песенки, которые слушаешь с улыбкой на лице☺️. . #LakeBaikal#siberia#mood ☀️#grossmanuka