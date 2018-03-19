​Видео: слепая ясновидящая Ванга 40 лет назад знала все про Владимира Путина?

Известная ясновидящая предсказала в 1979 году, что в будущем Россия станет мощной державой, которой будет управлять сильный правитель. Царь – так баба Ванга назвала предполагаемую персону, которая поднимет Россию, пишет английский Daily Mail.

Умершая в 1986 году ясновидящая подчеркнула, что Россия станет настолько сильной, что ни одна страна не сможет ей перечить. «Как орел, воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают ее духовное превосходство. Человек, который будет управлять Россией, не сможет быть обижен или остановлен кем-либо», – так пересказывают сейчас предсказания Ванги.

Как теперь многие трактуют, речь шла именно о Путине. «Его слава будет греметь над Россией даже тогда, когда все растает, как лед. Придет такое время, что не останется ничего, кроме славы Владимира и России», – говорила Ванга.

Если верить предсказанию Ванги, России придется принести немало жертв. Но они не будут напрасными, остановить Россию никому не удастся, поскольку Владимир будет сметать все на пути к прославлению страны и достижению ею благополучия и мирового господства. По словам известной ясновидящей, Владимиру суждено стать владыкой целого мира.

Стоит отметить, что в 1979 году, когда Ванга говорила об этом «царе» Владимире, никто не мог даже предположить, кем мог бы быть этот человек. В это время будущий президент России учился в Высшей школе КГБ и собирался стать разведчиком.