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  • Известные ведущие набросились на Ксению Собчак из-за беременности

Известные ведущие набросились на Ксению Собчак из-за беременности

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ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Дмитрий Борисов и Марина Ким прямо спросили у Ксении Собчак, действительно ли она ждет второго ребенка. Блондинка не ожидала такого неудобного вопроса.

В Сети появилось видео, на котором Дмитрий Борисов и Марина Ким – ведущие передачи «Ночь выборов» – поинтересовались у кандидата на пост президента России Ксении Собчак, беременна ли она. «Многие обратили внимание, что в конце кампании вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что вы беременны. Это правда?» – спросила Марина Ким.

«У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику», – попыталась уйти от ответа Ксения.

Тут в диалог вступил Дмитрий Борисов. Он решил увеличить давление на Собчак. «Сегодня программа политическая, но ваш образ совмещает самые разные ипостаси, поэтому зрителям и это тоже интересно», – сказал Борисов. «Совмещал, совмещал», – подчеркнула блондинка. Дмитрий обратил внимание Ксении на то, что вокруг них собралось множество людей, которые хотели бы знать, действительно ли она ждет второго ребенка.

«Еще раз говорю: я надеюсь, у нас сегодня все-таки политическая программа. Спасибо!» – категорично оборвала разговор Ксения Собчак, после чего покинула Дмитрия Борисова и Марину Ким. Видеозапись предоставил Telegram-канал «Методичка».

Слухи о том, что Ксения Собчак беременна, появились после эмоциональной вспышки, которую недавно позволила себе гламурная блондинка. Это случилось во время очередной пикировки на предвыборных теледебатах.

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