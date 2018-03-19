Известные ведущие набросились на Ксению Собчак из-за беременности

В Сети появилось видео, на котором Дмитрий Борисов и Марина Ким – ведущие передачи «Ночь выборов» – поинтересовались у кандидата на пост президента России Ксении Собчак, беременна ли она. «Многие обратили внимание, что в конце кампании вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что вы беременны. Это правда?» – спросила Марина Ким.

«У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику», – попыталась уйти от ответа Ксения.

Тут в диалог вступил Дмитрий Борисов. Он решил увеличить давление на Собчак. «Сегодня программа политическая, но ваш образ совмещает самые разные ипостаси, поэтому зрителям и это тоже интересно», – сказал Борисов. «Совмещал, совмещал», – подчеркнула блондинка. Дмитрий обратил внимание Ксении на то, что вокруг них собралось множество людей, которые хотели бы знать, действительно ли она ждет второго ребенка.

«Еще раз говорю: я надеюсь, у нас сегодня все-таки политическая программа. Спасибо!» – категорично оборвала разговор Ксения Собчак, после чего покинула Дмитрия Борисова и Марину Ким. Видеозапись предоставил Telegram-канал «Методичка».