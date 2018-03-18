Концерт в Таллинне удался? Бузова шокировала своим видом на выборах

"С самолета – сразу на избирательный участок 🇷🇺 Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram.

На выборы Ольга приехала из аэропорта. Накануне вечером у нее был концерт в Таллине.

"Вообще-то я патриот, самый настоящий. Я очень люблю свою страну, люблю Россию и я патриот от кончиков волос до пальчиков ног. Поэтому я думаю, что, вполне возможно, я за Россию во всем ее проявлении. Ну, и Крым наш", – заявила Бузова телеканалу "360".