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Концерт в Таллинне удался? Бузова шокировала своим видом на выборах

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Ольга Бузова пришла на выборы президента России. Певица проголосовала на избирательном участке в центре Москвы, пишет Дни.ру.

"С самолета – сразу на избирательный участок 🇷🇺 Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда "Дома-2" на своей странице в Instagram.

На выборы Ольга приехала из аэропорта. Накануне вечером у нее был концерт в Таллине.

"Вообще-то я патриот, самый настоящий. Я очень люблю свою страну, люблю Россию и я патриот от кончиков волос до пальчиков ног. Поэтому я думаю, что, вполне возможно, я за Россию во всем ее проявлении. Ну, и Крым наш", – заявила Бузова телеканалу "360".

Однако поклонников обеспокоил внешний вид знаменитости. Оля явно была утомлена перелетом. Хоть она и пыталась скрыться за очками, дотошные фанаты все же разглядели у нее мешки под глазами. "Фото из серии "Привет с большого бодуна", "Опухшая то какая", "Оля иди спи. Угробишь все здоровье с этими концертами", – написали фолловеры.

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