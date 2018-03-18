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  • Китаянка потратила 43 000 евро, чтобы выглядеть по-европейски, но получилось это...

Китаянка потратила 43 000 евро, чтобы выглядеть по-европейски, но получилось это...

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ФОТО: Instagram

Офелия Ванити потратила 3500 евро на операцию по изменению формы век в клинике Беверли Хиллз. Доктор постарался сделать так, чтобы на них все еще было удобно наносить макияж, пишет Лайф.

Тридцатилетняя Офелия Ванити из Лос-Анджелеса на своем пути к желаемому внешнему виду потратила уже больше 43 000 евро.

Девушка — наполовину китаянка, но стремится к европейскому облику. По ее словам, постоянные инъекции ботокса и филлеров для губ повышают ей самооценку, как и приближение к стандарту "живой куклы".

Эти процедуры вместе с обесцвечиванием волос ей делают как минимум раз в месяц. С блефаропластикой Офелия связывает особенные надежды и хочет, чтобы ее перестали дразнить из-за разреза глаз, который отличается от Барби.

Она признает, что в прошлом у неё была низкая самооценка из-за внешности. В старших классах школы у девушки была анорексия, а сейчас она признается, что страдает психическим расстройством — дисморфофобией, которая сильно искажает представление больных о себе.

«Дело не в расизме, для меня Барби — эталон красоты. В наши дни есть куклы с любым цветом кожи и разрезом глаз, но меня всегда привлекал облик классической Барби, именно поэтому я бы хотела выглядеть более по-европейски. Я ждала операции шесть лет», - говорит Офелия. 

Парень Офелии считает, что все процедуры она делает из-за того, что не чувствует себя уникальной личностью. Он не согласен с возлюбленной и считает её вполне исключительной. Молодой человек опасается, что пластическая хирургия стала для Офелии навязчивой идеей.

«Операция определённо сделала меня более уверенной в своей внешности, и я действительно довольна ею», - уверена она.

Офелия не планирует останавливаться на достигнутом и в будущем хочет снова лечь под скальпель. Для того чтобы приблизиться к мечте, ей не хватает имплантов груди и ягодиц, ринопластики, удаления шести рёбер и перманентного изменения цвета глаз по технологии BrightOcular.

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