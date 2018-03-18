Сама сделала предложение: Анджелина Джоли станет женой миллионера

Angelina Jolie ФОТО: MONICA ALMEIDA/REUTERS

"Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец", – рассказала журналистам знакомая актрисы.

Отношения Анджелины и миллионера длятся уже больше года. Их свела жена Джорджа Клуни Амаль. По слухам, актриса потеряла голову от нахлынувших чувств.

"Энджи настолько влюблена, что она была той, кто предложил брак", – цитирует журнал Life&Style подругу Джоли.

Актриса, хоть формально и не получила еще развод от Питта, уже продумывает детали предстоящей свадьбы. Поговаривают, что в списке гостей точно будет Брэда. Джоли уже давно прости все обиды бывшему мужу, да и он сам желает Энджи только счастья.