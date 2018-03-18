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Сама сделала предложение: Анджелина Джоли станет женой миллионера

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ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Анджелина Джоли в четвертый раз выйдет замуж. Избранником 42-летней голливудской актрисы стал британский миллионер.

Angelina Jolie

ФОТО: MONICA ALMEIDA/REUTERS

"Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец", – рассказала журналистам знакомая актрисы.

Отношения Анджелины и миллионера длятся уже больше года. Их свела жена Джорджа Клуни Амаль. По слухам, актриса потеряла голову от нахлынувших чувств.

"Энджи настолько влюблена, что она была той, кто предложил брак", – цитирует журнал Life&Style подругу Джоли.

Актриса, хоть формально и не получила еще развод от Питта, уже продумывает детали предстоящей свадьбы. Поговаривают, что в списке гостей точно будет Брэда. Джоли уже давно прости все обиды бывшему мужу, да и он сам желает Энджи только счастья.

Для голливудской дивы предстоящий брак будет четвертым. Ранее Джоли была замужем за Джонни Ли Миллером, Билли Боб Торнтоном и Брэдом Питтом. О разводе с последним актриса сообщила в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом. 

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